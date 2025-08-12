Política

¿Puede la Asamblea Legislativa pagar la comida de los diputados en el plenario? Esto dice la Contraloría

Un informe y una consulta del Congreso llevaron a la Contraloría a pronunciarse sobre la comida servida a diputados en el plenario

Por Lucía Astorga

Durante las sesiones del plenario es habitual ver a diputados comer, ya sea en sus curules mientras se debaten proyectos de ley o en el cafetín adjunto. Estos alimentos, costeados con fondos de la propia Asamblea Legislativa, fueron señalados por la Auditoría Interna de ese poder de la República.








Asamblea LegislativaContraloría General de la RepúblicaPlenario legislativoAlimentación de diputados
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

