Asamblea Legislativa guarda minuto de silencio por víctimas de terremoto en Colombia

El Congreso costarricense expresó sus condolencias a Colombia y acordó remitir a su Embajada en Costa Rica el pronunciamiento aprobado por los diputados.

El terremoto que golpeó Colombia este lunes 10 de agosto generó muestras de solidaridad en Costa Rica. El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó dos mociones de orden para expresar sus condolencias y guardar un minuto de silencio por las personas fallecidas.

El movimiento sísmico alcanzó una magnitud de 7,4 y tuvo su epicentro en las cercanías de San José del Palmar, en Chocó (oeste del país).

Además del minuto de silencio por las víctimas mortales, los legisladores acordaron expresar su solidaridad con el pueblo colombiano ante las consecuencias del terremoto.

El acuerdo extendió la solidaridad a las comunidades del Chocó y regiones cercanas, así como a las familias de las personas fallecidas y a quienes resultaron afectados por la emergencia.

También se reconoció, mediante las mociones, el trabajo de organismos de socorro, cuerpos de emergencia, autoridades, personal sanitario y equipos de rescate que participan en las labores de búsqueda, atención y recuperación en Colombia.

Como parte del acuerdo, los diputados dispusieron trasladar el documento a la Embajada de Colombia en Costa Rica como manifestación formal de solidaridad del Congreso costarricense con ese país.

Los legisladores recordaron además los vínculos diplomáticos entre Costa Rica y Colombia, que, según una de las mociones, se remontan a 1856 y comprenden cooperación en materias comercial, diplomática, ambiental, técnica y de seguridad internacional.