Política

Asamblea Legislativa guarda minuto de silencio por víctimas de terremoto en Colombia

Costa Rica se sumó a las muestras de solidaridad con Colombia tras el terremoto. Varios diputados presentaron dos mociones ante la tragedia que golpeó al país sudamericano

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Por Silvia Ureña Corrales
Personas trabajan en un edificio colapsado tras un terremoto en Cali.
El Congreso costarricense expresó sus condolencias a Colombia y acordó remitir a su Embajada en Costa Rica el pronunciamiento aprobado por los diputados. (JOAQUIN SARMIENTO/AFP)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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