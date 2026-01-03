Política

Ariel Robles afirma que Nicolás Maduro era un dictador, pero rechaza que ‘un país grandote bombardee e invada a cualquier otro’

El diputado del Frente Amplio cuestionó la intervención militar en Venezuela y pidió una respuesta inmediata de la ONU para evitar una escalada regional

EscucharEscuchar
Por Damián Arroyo C.
Ariel Robles Barrantes
Tras el anuncio de Donald Trump, Ariel Robles alertó que la captura de Maduro sienta un precedente peligroso y defendió la vía diplomática. (Alonso Tenorio/Atenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaFrente AmplioAriel RoblesNicolás MaduroVenezuelaEstados UnidosDonald Trump
Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.