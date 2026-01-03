Ariel Robles afirma que Nicolás Maduro era un dictador, pero rechaza que ‘un país grandote bombardee e invada a cualquier otro’

Tras el anuncio de Donald Trump, Ariel Robles alertó que la captura de Maduro sienta un precedente peligroso y defendió la vía diplomática.

La confirmación de una operación militar de Estados Unidos en Venezuela, que derivó en la captura y extracción del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, generó reacciones en Costa Rica. El presidente estadounidense Donald Trump informó del hecho en su red social Truth Social, durante la madrugada de este sábado 3 de enero.

Tras ese anuncio, el candidato presidencial y diputado Ariel Robles, del partido Frente Amplio (FA), expresó su preocupación por las implicaciones internacionales del operativo y advirtió sobre los riesgos de legitimar acciones militares entre Estados.

Robles señaló que el tema va más allá de la figura de Maduro, a quien ha reconocido como un dictador con múltiples señalamientos autoritarios. Indicó que la situación plantea un escenario peligroso para el orden mundial, al considerar que se violenta el derecho internacional.

El legislador sostuvo que este tipo de acciones abre la puerta para que países con mayor poder militar bombardeen o invadan a otros Estados. En su criterio, el precedente incrementa la inestabilidad global y normaliza el uso de la fuerza como vía de solución.

El diputado reiteró su rechazo al autoritarismo y a las dictaduras, pero también manifestó su oposición a la guerra. Recordó que Costa Rica es un país sin ejército y que su historia se fundamenta en la búsqueda de soluciones pacíficas.

Robles también se refirió al impacto humanitario de los conflictos armados. Señaló que los civiles inocentes sufren las consecuencias directas del miedo, las balas y los bombardeos, lo que debe generar preocupación en la comunidad internacional.

Según su postura, una intervención militar en Venezuela envía un mensaje de guerra a América Latina, con posibles efectos como aumento de migraciones, mayor desigualdad social y profundización del dolor en la región.

Ante este escenario, planteó que los sectores pacifistas y democráticos deben exigir que la ONU y otros organismos internacionales convoquen de inmediato a una sesión permanente para reducir hostilidades y promover una salida pacífica, sin invasiones ni liderazgos caudillistas.

El candidato presidencial afirmó que Costa Rica debe asumir un rol activo como garante del diálogo y la diplomacia, y defender esas vías como alternativa frente a cualquier conflicto armado o intervención militar.

Finalmente, Robles advirtió de que los liderazgos autoritarios empujan al mundo hacia una confrontación sin precedentes. Señaló que la defensa de la democracia, el bien común y un mejor futuro forma parte central de su visión política.

El Frente Amplio también se pronunció

Además de la postura expresada por Ariel Robles, el Partido Frente Amplio difundió este sábado un pronunciamiento oficial en el que rechazó la acción militar de Estados Unidos en Venezuela, al considerar que abre un escenario de guerra en América Latina.

En el comunicado, la agrupación política indicó que el operativo contradice el derecho internacional y el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, al vulnerar el principio de autodeterminación de los pueblos. Señaló que la acción registrada durante la madrugada del 3 de enero en Caracas no solo resulta irresponsable, sino que conduce a una escalada inevitable de violencia.

Comunicado del Frente Amplio sobre la captura de Nicolás Maduro. (Frente Amplio/Captura)

El Frente Amplio dijo que el hecho sienta un precedente grave, al tratarse de la captura de un jefe de Estado por parte de otro país. Alegó que este tipo de acciones erosiona las bases de la convivencia entre naciones y debilita décadas de multilateralismo.

La organización política subrayó que, más allá de afinidades o diferencias ideológicas, quienes afrontan las consecuencias directas de la violencia son las personas civiles, cuya vida y dignidad deben ocupar el centro de la atención internacional.

El pronunciamiento también atribuyó la intervención a una lógica supremacista del gobierno estadounidense y a intereses económicos vinculados con los recursos naturales de la región. En ese contexto, señaló que las acciones bélicas en el Caribe representan una amenaza directa para la paz continental.

Finalmente, el Frente Amplio instó a Costa Rica a reafirmar su tradición histórica de paz, promover la solución pacífica de los conflictos y recurrir a los mecanismos del derecho internacional para frenar la militarización de la región. Recordó además la declaratoria de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, adoptada por la CELAC, la cual consideró en riesgo ante este tipo de operaciones.