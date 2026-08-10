Política

¿Apoya el gobierno de Laura Fernández la reforma del Poder Judicial para agilizar juicios? Esto respondió Casa Presidencial

El Gobierno y el oficialismo presionan por una justicia más rápida, pero dejaron sin avanzar una reforma diseñada justamente para acelerar los procesos penales

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Por Lucía Astorga
La presidenta Laura Fernández no convocó en sesiones extraordinarias el proyecto del Poder Judicial para agilizar los juicios penales.
La presidenta Laura Fernández no convocó en sesiones extraordinarias el proyecto del Poder Judicial para agilizar los juicios penales. (Asamblea Legislativa /La Nación)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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