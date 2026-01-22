Política

‘Antidebate’ de Teletica: si Jafet Soto sigue crítico con Rodrigo Chaves, este candidato considera hacerse Herediano

Durante el espacio de discusión en TD Más uno de los aspirantes dejó un curioso comentario

Por Juan Pablo Sanabria
Ariel Robles y Álvaro Ramos en el Antidebate de TD Más.
El Antidebate de Teletica dejó varios momentos graciosos. (TD Más para La Nación)







