‘Antidebate’ de Teletica: si Jafet Soto sigue crítico con Rodrigo Chaves, este candidato considera hacerse Herediano

La discusión en torno al fútbol durante el Antidebate de Teletica, además de revelar que Claudia Dobles, de la Coalición Alianza Ciudadana, era la única liguista en la mesa, dieron paso a sentidas historias familiares y a más de un toque de humor.

Luego de que Álvaro Ramos, de Liberación Nacional, y Juan Carlos Hidalgo, de la Unidad Social Cristiana, declararan su apoyo al Saprissa; Ariel Robles, del Frente Amplio, se les unió con una singular intervención.

En primer lugar, dando fe del profundo amor por su abuelo fallecido y, de paso dejando claro que no es precisamente el arquetipo de futbolero, dijo que durante un año dejó los colores morados para simpatizar por la Liga.

Lo hizo, según aclaró, para que su abuelito no se sintiera tan solo en un hogar en el que predominaban los saprissistas.

Ariel Robles: 'Jafet Soto critica una vez más a Rodrigo Chaves y yo le doy la adhesión'

La discusión continuó y pasó a los demás candidatos. Cuando ya estaba por apagarse, el frenteamplista volvió a tomar la palabra para hacer un comentario que causó sorpresa: ha considerado hacerse seguidor del Club Herediano.

Con fisga, luego de las reacciones de desconcierto de los demás, Robles afirmó: “Yo he estado con la tentación de hacerme Herediano. Es que Jafet Soto critica una vez más a Rodrigo Chaves y yo le doy la adhesión”.