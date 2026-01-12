Ana Virginia Calzada presenta querella por difamación contra Pilar Cisneros

Ana Virginia Calzada anunció la presentación de la querella durante una entrevista en el programa La Lupa CR, de CRC 89.1 Radio.

Ana Virginia Calzada, candidata presidencial del Partido Centro Democrático y Social (PCDS), presentó este lunes una querella por difamación contra la diputada oficialista, Pilar Cisneros, luego de que la jefa de la bancada chavista la calificara de “sinvergüenza” por recibir una “pensión de lujo”.

Así lo anunció Calzada en el programa La Lupa CR, de CRC 89.1 Radio. La querella fue presentada en tribunales este lunes a las 9.48 a. m., indicó la candidata.

“Yo cumplo lo que prometo. Y yo presenté esta querella no solo porque ella me ofendió, porque ella violentó mi honor, sino porque ella ha violentado el honor de muchas personas que están en la oposición de este país”, explicó la candidata.

Indicó que Cisneros se estaría amparando en su condición de diputada y en su posición como “una persona que tiene muchísimo poder en el partido político que está militando, para insultar a las personas”.

Calzada dijo en días recientes a La Nación que, en los últimos años, los costarricenses han vivido con miedo debido a un clima de confrontación.

“Yo la voy a querellar porque ya es suficiente de que Pilar Cisneros siga insultando al ciudadano de este país. Y en nombre de todas las personas que han sido insultadas por Pilar, lo voy a hacer”, dijo Calzada en aquel momento.

El pasado 5 de enero, Cisneros acusó a Calzada de “aceptar una pensión por la cual nunca cotizó suficiente y ni siquiera siente remordimiento por eso”. En ese contexto, la calificó de “sinvergüenza”.

La crítica de la oficialista surgió luego de la difusión de un video de la campaña de Calzada. En él se observan figuras alusivas al presidente Rodrigo Chaves; al candidato a diputado del Partido Pueblo Soberano (PPSO), José Miguel Villalobos; a la diputada Cisneros y a la candidata Fernández.

Al respecto, Calzada indicó que recibir una pensión no la convierte en una “sinvergüenza”.