Álvaro Ramos cuestiona posición de Ariel Robles sobre dictaduras. ‘No nos tengan miedo’, responde el frenteamplista

Álvaro Ramos, candidato presidencial de Liberación Nacional (PLN), cuestionó la posición de su rival Ariel Robles, del Frente Amplio (FA), sobre las dictaduras, en el último debate organizado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

“El crimen organizado no es solo nacional, es transnacional, y a menudo respaldado por narcodictaturas en el continente, ¿cuál es su posición, así como nosotros las repudiamos, lo hará usted también?“, le preguntó Ramos al frenteamplista.

Ariel Robles aseguró que ha rechazado las dictaduras con contundencia y le devolvió el “filazo” a Ramos, recordándole su papel en el gobierno de Rodrigo Chaves, como presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), antes de convertirse en candidato presidencial.

“Denuncio cada dictadura sin importar el tinte político, sin calculadora electoral, porque es importante salir a denunciar la corrupción y denunciar la dictadura es importante manetenernos ahí. Mientras usted estaba de presidente de la Caja, nosotros estábamos defendiendo la democracia costarricense; mientras usted estaba ahí en silencio, nosotros luchamos en contra de una posible dictadura en este país”, le recalcó el legislador.

La pregunta de Ramos se dio luego de que el Frente Amplio fuera cuestionado sobre su postura tras la detención del dictador venezolano Nicolás Maduro.

Luego, en su mensaje final, Robles una vez más hizo referencia al tema de las dictaduras y aseguró que la única forma de vencer estas prácticas antidemocráticas es gobernando bien.

“Represento un movimiento que pide su oportunidad en la historia (...) No nos tengan miedo, confíen en esta generación, salgan a votar porque vamos a vencer el autoritarismo que tenemos en frente” finalizó Robles.

Polémica por uso de recursos

En una intervención previa, Robles también discrepó del candidato del Partido Integración Nacional (PIN), Luis Amador, respecto a su posición sobre la explotación de petróleo y gas natural.

Robles aseguró que ese tipo de acciones representan un “riesgo gigante” para la imagen del país, caracterizado por su defensa de la naturaleza para atraer el turismo. En tanto, Amador insistió en que estos recursos podrían ser aprovechados para el desarrollo económico y social de Costa Rica.

El exministro de Obras Públicas insistió en que no necesariamente se requiere explotar esos recursos, sino conseguir una certificación que mejore la posición del país, lo que implicaría mejores tasas de interés para renegociar la deuda externa. En su criterio, se puede ir al mercado del carbono para conseguir recursos que puedan mejorar la situación del país.