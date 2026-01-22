Álvaro Ramos advierte de que Costa Rica ‘se juega la democracia’ el 1.° de febrero

El candidato presidencial de Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos, aseguró que Costa Rica “se juega la democracia” el próximo domingo 1.° de febrero.

“Nos estamos jugando la democracia. Liberación es algo de lo que nos podemos sentir muy orgullosos, que siempre ha significado libertad, la libertad de decir lo que pensamos, la libertad de asociarnos en las causas que mueven nuestro corazón. No podemos permitir que eso se pierda”, aseveró Ramos.

El aspirante presidencial instó a llevar el mensaje “puerta por puerta”, tanto de forma presencial como a través de redes y plataformas digitales, incluyendo los espacios de comunicación con amigos y familiares, con el objetivo de hacer llegar el llamado a toda la ciudadanía.

Señaló que vale la pena “defender la libertad de todos nosotros, la libertad de nuestros hijos e hijas, de construir el futuro con el que sueñan”.

El candidato liberacionista se pronunció luego de que trascendiera la más reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), divulgada este 21 de enero, en la cual aparece en segundo lugar con un 8% de apoyo, muy por debajo de Laura Fernández, aspirante del partido oficialista Pueblo Soberano (PPSO), quien alcanza un 40%.

En tercer lugar, aparece Claudia Dobles (Coalición Agenda Ciudadana, CAC) con solo un 5% y luego un triple empate entre Ariel Robles (Frente Amplio), Fabricio Alvarado (Nueva República) y José Aguilar Berrocal (Avanza), con un 4% de intención de voto cada uno.

Esta tarde, el expresidente de la República, José María Figueres Olsen (1994-1998), también llamó a los liberacionistas a movilizarse para las elecciones nacionales del 1.° de febrero.