Álvaro Ramos advierte de que Costa Rica ‘se juega la democracia’ el 1.° de febrero

En la más reciente encuesta del CIEP, el candidato liberacionista se ubica en segundo lugar, pero muy por debajo de Laura Fernández

Por Sebastián Sánchez
21/01/2026, San José, Estudio Marco Picado, Canal 7, Debate de TD+ con los candidatos Claudia Dobles, Álvaro Ramos, Juan Carlos Hidalgo y Ariel Robles.
El candidato presidencial del PLN, Álvaro Ramos. (Jose Cordero/José Cordero)







Sebastián Sánchez

