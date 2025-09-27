Política

Alcalde sospechoso de firmar escrituras falsas renuncia a su partido para acercarse al chavismo de Pueblo Soberano

OIJ lo detuvo temporalmente en abril del 2024 antes de que asumiera el cargo; funcionario sostiene que pasó de ser denunciado a denunciante

Por Esteban Oviedo y Cristian Mora
Un alcalde sospechoso de firmar escrituras falsas renunció al Partido Nueva República (PNR), de Fabricio Alvarado, con la intención de acercarse al chavismo representado por el Partido Pueblo Soberano (PPSO). Se tratade Roberto Alonso Rímola Real, gobernante local de Parrita.
Roberto Rímola Leal es alcalde de Parrita desde mayo del 2024.







Elecciones 2026AlcaldesAlcalde de ParritaRoberto RímolaPueblo SoberanoChavismoNueva República
