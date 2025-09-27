Alcalde sospechoso de firmar escrituras falsas renuncia a su partido para acercarse al chavismo de Pueblo Soberano

Un alcalde sospechoso de firmar escrituras falsas renunció al Partido Nueva República (PNR), de Fabricio Alvarado, con la intención de acercarse al chavismo representado por el Partido Pueblo Soberano (PPSO). Se tratade Roberto Alonso Rímola Real, gobernante local de Parrita, quien sostiene que él pasó de ser denunciado a denunciante.

El 2 de abril del 2024, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía de Quepos y Parrita detuvieron temporalmente a Rímola como parte de una investigación por los presuntos delitos de falsedad ideológica y fraude con escrituras, en perjuicio de dueños de propiedades.

En ese momento, el hoy funcionario ya había ganado la elección municipal de febrero del 2024 y se alistaba para asumir el cargo en mayo de ese año.

La Fiscalía local confirmó a La Nación que la investigación sobre Rímola avanza en la etapa de recolección y análisis de prueba, además de que permanecen vigentes las medidas cautelares en su contra porque se dictaron para todo el proceso.

El miércoles pasado, 24 de setiembre, en declaraciones al medio Trivisión, el alcalde confirmó su renuncia a Nueva República y dijo: “Si la pregunta enfática es: ¿rodriguismo, el Partido Pueblo Soberano?, pues sí, esa es la línea por la que probablemente estamos optando y esa es la línea que vamos a seguir".

La presidenta de Pueblo Soberano, Mayuli Ortega, dijo desconocer si el alcalde de Parrita se unió al chavismo. “No estoy muy enfocada en el tema de quiénes se han sumado”, comentó.

Por su parte, el alcalde dijo que “algunas causas ya han sido desestimadas o archivadas”, cuando se le consultó si había comunicado a PPSO que aún existían procesos judiciales en su contra.

“Existen otras causas que continúan bajo investigación, pero aprovecho para aclarar que, en las mismas, yo pasé de ser denunciado a ser el denunciante; es decir, realicé un descargo de hechos, en donde denuncié a los presuntos responsables. El tema está judicializado y continúa en procesos de investigación”, señaló.

El 3 de abril del 2024, el Juzgado Penal de Parrita prohibió a Rímola salir del país, acercarse a testigos u ofendidos en la causa que se sigue en su contra y confeccionar escrituras. Además, le ordenó firmar cada 15 días en el Juzgado Contravencional de Parrita.

Después de los allanamientos del año pasado, el OIJ explicó que, en el caso contra el alcalde, se habían agrupado seis denuncias por falsedad ideológica y fraude con escrituras.

Las autoridades judiciales investigaban si Rímola, quien es abogado y notario, simuló la comparecencia en el país de costarricenses residentes en Estados Unidos, propietarios de terrenos, para obtener préstamos otorgados por un funcionario de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) con garantías hipotecarias por sumas millonarias.

En las escrituras, se habría certificado que los propietarios de los terrenos hipotecados consintieron la suscripción de los créditos.

Alega poco Nueva República no lo tomó en cuenta

De acuerdo al alcalde de Parrita, su renuncia a Nueva República responde a temas personales, “basado en el poco acompañamiento a nivel de gestiones municipales por parte del partido”.

Rímola señaló que, cuando la agrupación realizó las asambleas nacionales y procesos internos para las elecciones de 2026, el PNR no lo invitó ni lo tomó en cuenta.

Indicó que conversó sobre su renuncia con la vicealcaldesa de Parrita, Elizabeth Segura, quien es hermana del diputado de Nueva República David Segura. La vicealcaldesa, según Rímola, es el enlace del cantón con la agrupación política, por lo que “desde el momento que se tomó la decisión, la misma fue comunicada”.