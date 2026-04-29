Política

Activista Mia Fink interpone recurso de amparo por operativo policial por toma de posesión de Laura Fernández: ‘No dejemos que nos arrebaten lo que es nuestro’

La activista Mia Fink interpuso un recurso de amparo contra el MSP por el anuncio de que desplegará policías vestidos de civil para intervenir protestas durante el traspaso de poderes.

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Por Yucsiany Salazar
Mia Fink recurre a recurso de amparo por operativo policial en traspaso de poderes para impedir manifestaciones.
Mia Fink recurre a recurso de amparo por operativo policial en traspaso de poderes para impedir manifestaciones. (Mia Fink /Redes sociales)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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