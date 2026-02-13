Política

Abucheos contra diputada de gobierno fueron libertad de expresión, resuelve Sala Constitucional

Magistrados concluyeron que, por su cargo, la diputada debe tolerar con mayor margen la crítica: ‘Es una herramienta para el control’. Ella presentó un recurso de amparo luego de que estudiantes de la UNA le gritaron ‘¡fuera, recortista!’

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Pilar Cisneros comisiones Asamblea Legislativa
La Sala Constitucional rechazó un recurso de amparo presentado por la chavista Ada Acuña. (Asamblea Legislativa/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Ada AcuñaUNASala Constitucionalmovimiento estudiantillibertad de expresión
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.