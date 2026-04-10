Abogada de Fabricio Alvarado intentó apartar a diputada de investigación sobre presunto abuso sexual ‘por feminista’

La abogada de Fabricio Alvarado, Gloriana Valladares, intentó que una diputada se recusara de participar en la comisión que investiga al diputado por presunto abuso sexual.

La abogada de Fabricio Alvarado en el proceso administrativo por presunto abuso sexual, Gloriana Valladares Navas, intentó que se apartara a una diputada de la comisión investigadora por ser feminista y por haber cuestionado que un hombre sea el presidente de ese órgano legislativo.

Se trata de la diputada independiente Johana Obando, una de las cinco congresistas que integran la comisión investigadora.

Ese intento lo realizó Valladares este viernes, al inicio de la sesión en que los diputados están recibiendo la prueba testimonial en el proceso por presunto hostigamiento sexual presentado por la exdiputada y asesora legislativa Marulin Azofeifa contra Alvarado.

La defensora del diputado alegó que Obando es muy feminista y tiene un sesgo contra el legislador acusado de presunto abuso sexual.

También cuestionó que, como consta en las actas de la comisión especial, Obando había dado argumentos contra elegir a un hombre en la presidencia de la comisión, cuando se conformó inicialmente ese órgano investigador.

La independiente impulsó a la liberacionista Rosaura Méndez para presidir la comisión, pero la fabricista Olga Morera presentó a Alejandro Pacheco, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), quien finalmente tuvo el apoyo para ser el presidente.

En aquel momento, Johana Obando cuestionó que se le diera la dirección de un proceso investigador sobre presunto abuso sexual a un diputado hombre, y no a una mujer, cuando la comisión tiene tres legisladoras.

Gloriana Valladares alegó que esas declaraciones de la congresista revelaban una tendencia encontra de su defendido y debía apartarse de la comisión.

Sin embargo, la comisión rechazó el argumento de plano, pues ya existen criterios técnicos sobre la imposibilidad de obligar a una diputación a que se inhiba de participar en una comisión, solo por sus opiniones.

El Reglamento tiene normas definidas para cuando una decisión puede beneficiarlo y establece que la persona debe, preferiblemente, apartarse.

De hecho, ya antes se había planteado una situación similar sobre la participación de la fabricista Olga Morera, dentro de la comisión investigadora, pues ella fue jefa de Marulin Azofeifa y es una congresista muy cercana a Fabricio Alvarado, pero por los mismos argumentos fue descartada esa recusación.

La Nación intentó consultar a Gloriana Valladares sobre su argumento, pero rechazó dar declaraciones, pues alegó que no puede referirse de ninguna forma al proceso.