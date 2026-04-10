Política

Abogada de Fabricio Alvarado intentó apartar a diputada de investigación sobre presunto abuso sexual ‘por feminista’

Gloriana Valladares Navas alegó que congresista tenía sesgo contra el diputado acusado de abuso, pero alegato fue rechazado

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Por Aarón Sequeira
29/05/2019, San Jose, Tribunales de Justicia de San Jose, el diputado de Renovación Nacional Carlos Avendaño se have presente en los tribunales para dar sus declaraciones con respecto a la campaña paralela que realizó Fabricio Alvarado el las pasadas elecciones. Fotografía Jose Cordero
La abogada de Fabricio Alvarado, Gloriana Valladares, intentó que una diputada se recusara de participar en la comisión que investiga al diputado por presunto abuso sexual. (José Cordero/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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