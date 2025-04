A cambio de dos puestos en el Directorio, el PUSC se acerca a Rodrigo Arias y da la espalda a Vanessa Castro

La diputada Vanessa Castro, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), confirmó que su fracción aprobó este martes por la noche negociar con el Partido Liberación Nacional (PLN), para darle el apoyo a la candidatura de Rodrigo Arias, quien pretende reelegirse como presidente de la Asamblea Legislativa.

Con esta decisión, tomada con una votación de cuatro a favor y tres en contra, se le dio la espalda, en la Unidad, a la aspiración de Castro por la presidencia del Congreso, y se aprobó ir a la mesa para que los socialcristianos se dejen dos cargos del Directorio: la vicepresidencia y la primera secretaría.

Para tomar la decisión, permitieron la presencia, incluso, del diputado Leslye Bojorges, quien supuestamente está separado de la bancada por el escándalo del caso Richter, que lo vinculó con la presunta solicitud de dádivas a un autobusero sospechoso de lavado de dinero, para otorgarle “una ayudita” a la alcaldesa de San Ramón, Gabriela Jiménez.

“Sí, ayer hubo una votación. Yo me fui al cantón, porque estoy en proceso de elecciones distritales, y hubo una situación de presas por un fallecimiento, entonces no pude regresar a la Asamblea. Ellos se reunieron y tomaron la decisión de apoyar a don Rodrigo. Tuve noticia de que estuvo el compañero Leslye, lo cual me extraña muchísimo, porque supuestamente estaba separado”, dijo Castro.

De hecho, el voto de Bojorges habría sido el decisivo, pues a favor de ir a negociar con el PLN el apoyo a Rodrigo Arias, a cambio de la vicepresidencia y la primera secretaría, votaron María Marta Carballo, Daniela Rojas, Horacio Alvarado y Leslye Bojorges.

En contra de esa decisión votaron Carlos Felipe García, Melina Ajoy y Alejandro Pacheco. Carlos Andrés Robles estaba ausente, por incapacidad médica.

Una hora y media después de que se solicitó una declaración de la jefa de fracción, María Marta Carballo, acerca de la decisión tomada, su encargado de prensa remitió una respuesta sobre la decisión tomada.

“La fracción ha estado permanentemente reuniéndose de cara a las decisiones del 1.º de mayo. Doña Vanessa no asistió a la reunión de ayer y tenemos programada la siguiente reunión para el próximo lunes. Como jefa de fracción, le puedo indicar que oportunamente se les hará llegar una comunicación del acuerdo oficial de fracción”, dice la breve contestación.

Noticia en desarrollo