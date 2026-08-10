Política

34 organizaciones internacionales alertan sobre deterioro de la independencia judicial en Costa Rica

Advierten sobre riesgos para la independencia judicial en Costa Rica

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Poder Judicial
Organizaciones pidieron al Estado costarricense tomar medidas ante situaciones que consideran riesgos para la independencia judicial. (Alonso Tenorio/Atenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCPoder Judicial
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.