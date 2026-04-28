33 diputados hacen manifestación simbólica a favor de sancionar a Fabricio Alvarado por presunto abuso sexual

Los diputados presentes hicieron una amonestación simbólica sobre el caso de Fabricio Alvarado.

Los 33 diputados que estaban en el plenario de la Asamblea Legislativa, esta tarde, hicieron una manifestación simbólica a favor de sancionar a Fabricio Alvarado, jefe de fracción de Nueva República (PNR), por presunto abuso sexual.

El gesto lo hicieron fuera de sesión, pues fue imposible reunirse en el plenario legislativo, ante la ausencia de 22 congresistas del bloque formado por ocho chavistas, seis fabricistas, dos independientes, dos liberacionistas y cuatro de la Unidad Social Cristiana.

34 Diputados Hacen Manifestación

Después de hacer una ronda de discursos en una especie de sesión informal, el liberacionista Luis Fernando Mendoza planteó la idea al presidente legislativo, Rodrigo Arias, quien inicialmente estuvo en contra de la propuesta, por asuntos de legalidad.

Sin embargo, el sentimiento unánime de los diputados fue el de realizar un gesto simbólico, con una votación tal como se hacía antiguamente en el plenario, es decir, que las personas a favor de una votación se pusieran de pie.

En esos términos, Arias solicitó, desde la mesa del Directorio, que se pusieran de pie aquellos diputados que habrían estado a favor de emitir una amonestación ética pública al legislador evangélico, acusado de hostigamiento sexual por la exdiputada y asesora legislativa Marulin Azofeifa.

En ese momento, se levantaron en gesto simbólico, los 15 liberacionistas presentes, tres de la Unidad Social Cristiana (PUSC), seis del Frente Amplio (FA), dos del Liberal Progresista (PLP), seis independientes y Luz Mary Alpízar, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).

Aunque originalmente llegaron 35 diputados a la sesión, el liberacionista Pedro Rojas y el socialcristiano Carlos Felipe García habían salido de plenario en ese momento.

García comentó que, de haber llegado al momento de la votación, él se habría manifestado a favor del de Alejandro Pacheco, su compañero de partido que presidió la comisión que investigó a Fabricio Alvarado por abuso sexual.

En su informe, Pacheco recomendaba aprobar la amonestación ética pública contra el legislador evangélico, por considerar que existen las pruebas suficientes para que la Asamblea dictara esa sanción.