Política

33 diputados hacen manifestación simbólica a favor de sancionar a Fabricio Alvarado por presunto abuso sexual

Por iniciativa de Luis Fernando Mendoza, del PLN, Rodrigo Arias pidió que se levantaran quienes estaban a favor de la sanción

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Por Aarón Sequeira
28/04/2025, San José, Asamblea Legislativa, ultima sesión de plenario.
Los diputados presentes hicieron una amonestación simbólica sobre el caso de Fabricio Alvarado. (José Cordero/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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