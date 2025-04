25 diputados rechazan propuesta de Pilar Cisneros para convocar referendos sobre ‘pensiones de lujo’

La vocera del chavismo, Pilar Cisneros, deploró que no hubo suficientes votos para que siguiera en trámite su reforma constitucional para convocar referendos sobre pensiones.

Los diputados rechazaron, este miércoles, en el plenario de la Asamblea Legislativa, la propuesta de Pilar Cisneros que habría permitido al gobierno convocar referendos sobre pensiones.

Según la vocera oficialista del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), la intención del proyecto al que ella denominó “Yo decido” era darle al pueblo la potestad de decidir, a través de una consulta popular, la reducción de las “pensiones de lujo”.

La decisión de sepultar la iniciativa la tomaron 25 diputados, cuando votaron en contra de admitir la reforma constitucional propuesta por Cisneros para su estudio y trámite en el Congreso.

Con la decisión tomada, el expediente legislativo fue enviado al archivo y no avanzará más. Apenas pudo lograr que se le hicieran las tres lecturas, pero a la hora de votar la admisibilidad, la mayoría dijo que no.

La propuesta de Cisneros solo tuvo el apoyo de 16 legisladores: 7 chavistas, 6 del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y 3 de Nueva República (PNR). Los 25 votos negativos fueron de Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA), Liberal Progresista (PLP) y las cinco independientes.

El vocero de Nueva República, José Pablo Sibaja, aseguró que es inmoral que haya pensiones de hasta ¢16 millones para “ticos con corona”, mientras hay personas que ni siquiera pueden acceder a la pensión de régimen no contributivo de ¢85.000.

“Aún estamos analizando nuestra postura, porque queremos definir si este proyecto es la mejor forma de solucionar esto, porque entendemos que hay derechos adquiridos. La pregunta es si esta es la pomada canaria, la solución al problema de las pensiones”, dijo el vocero fabricista.

Una excepción para legislar

La independiente Gloria Navas indicó que el referéndum es una excepción para legislar y hay puntos en que se debe respetar la prohibición.

“A veces, un referéndum no va a tener la eficacia que se necesita. Cuando se pone a la población a votar, puede ser manipulada, como lo quería hacer este gobierno con la ley jaguar (que habría debilitado la fiscalización de la Contraloría sobre los fondos públicos)”, dijo Navas.

La independiente coincidió con Sibaja en que hay derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas y no se puede, “como pretende el gobierno, tratar de desbaratar el sistema jurídico costarricense con una posición errada, diciendo que qué importa que haya derechos adquiridos”.

Por su parte, Pilar Cisneros contraatacó a Navas calificándola como defensora de la casta privilegiada, pues enfatizó que no hay una sola persona que haya cotizado lo suficiente para recibir una pensión de ¢14 millones.

“Se lo juro, que yo me arrodillo en este plenario y me voy hasta allá, si usted me demuestra que existe”, dijo Cisneros.

La vocera del chavismo dijo que impedirle al pueblo ir a referéndum sobre pensiones es tratarlos como “tontitos e ignorantes”.

Cisneros también dijo que darle el voto no sería por el fondo, sino solo para permitir que el proyecto vaya a análisis y que se puedan conocer los diferentes criterios.