24 diputados exhortan a Rodrigo Chaves a abstenerse de comentarios sexistas: ‘Las niñas no son objetos’

A través de una moción, legisladores del PLN, PUSC, PPSD y FA repudiaron el comentario que le hizo el presidente a una niña, el 25 de julio en Guanacaste

Por Aarón Sequeira

24 diputados aprobaron este miércoles, en el plenario de la Asamblea Legislativa, una moción de orden con la que exhortaron al presidente de la República, Rodrigo Chaves, a abstenerse de hacer comentarios, bromas o mensajes que reproduzcan estereotipos sexistas. Por su parte, 14 legisladores votaron en contra.








Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

