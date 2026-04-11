11 de abril: así desfilaron 29 delegaciones escolares en Alajuela por los 170 años de la Batalla de Rivas

La primera banda escolar en desfilar fue la de la Escuela República de Guatemala. La madrugada generó más de un bostezo.

Alajuela conmemoró este sábado los 170 años de la Batalla de Rivas, con actos protocolarios que empezaron muy temprano, a las 7 a. m., en el parque Juan Santamaría, con presencia de las autoridades de la municipalidad del cantón central alajuelense y una delegación del Poder Ejecutivo, con ausencia del presidente de la República, Rodrigo Chaves.

Algunas de las bandas utilizaron los colores de la bandera patria, y se apegaban más al concepto de banda marchante, mientras que otras eran mucho más tropicales, estilo banda festiva. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Luego de los discursos del colegial Sebastián Cascante, del Colegio Redentorista; del alcalde de Alajuela, Roberto Thompson; del ministro de Educación, Leonardo Sánchez; y de la vicepresidenta, Mary Munive, empezó el desfile de las bandas.

Algunas delegaciones integraron, entre sus participantes, grupos de bailes folclóricos, con todo y las enaguas voladas y los sombreros de ala ancha, para protegerse del sol. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

De acuerdo con la información suministrada por la Municipalidad de Alajuela, participaron 29 delegaciones, incluyendo las instituciones de emergencia, las escuelas República de Guatemala y Alberto Echandi Montero, el Instituto Educativo San Gerardo y el centro formativo Nuevo Milenio.

Actos de conmemoración de los 170 años de la Batalla de Rivas, en el parque Juan Santamaría, en Alajuela, este 11 de abril. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Pese al calor característico de la ciudad de los mangos, lo temprano de la convocatoria favoreció a los alajuelenses que fueron a ver las bandas, para evitar las quemaduras de sol.

Incluso, llegó a garubar cuando ya había pasado una hora del inicio de los desfiles.

Las estudiantes con lira en mano no faltaron para dar el sonido metálico agudo característico del instrumento a las bandas que mezclaron también percusión y vientos en sus melodías. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Si bien los desfiles se realizaron únicamente en el cantón central de Alajuela, asistieron bandas de otras provincias, como la del liceo de Chacarita, de Puntarenas; el liceo de San Diego de La Unión y el Gregorio José Ramírez, de Heredia; el colegio técnico profesional de Mercedes Norte y el Luis Dobles Segreda, de San José.

Tampoco faltaron las bastoneras en los desfiles alajuelenses, que tuvieron la ventaja de encontrarse un día no tan soleado e, incluso, con alguna garúa. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Entre las actividades especiales que programó la Municipalidad de Alajuela por el 11 de abril están el tradicional Baile de la Polilla, este sábado a las 7 p. m. en el parque Juan Santamaría, y la presentación de una obra de teatro llamada La tea fulgurante, en el museo histórico cultural Juan Santamaría.

El cansancio hizo estragos en algunos de los participantes, pero en otros la alegría se notaba en las sonrisas. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Las actividades por la conmemoración de la batalla de Rivas continúan este domingo, con la carrera infantil Corriendo por la historia, a partir de las 8:30 a. m. en el parque Juan Santamaría.

Adicionalmente, se realizará la IV Feria del Libro El Héroe 2026, entre el 18 y 19 de abril.