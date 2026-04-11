Política

11 de abril: así desfilaron 29 delegaciones escolares en Alajuela por los 170 años de la Batalla de Rivas

Actos protocolarios empezaron a las 7 a. m., en el parque Juan Santamaría, en ausencia del presidente Rodrigo Chaves

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Por Aarón Sequeira
Actos de conmemoración de los 170 años de la Batalla de Rivas, en el parque Juan Santamaría, en Alajuela, este 11 de abril.
La primera banda escolar en desfilar fue la de la Escuela República de Guatemala. La madrugada generó más de un bostezo. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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