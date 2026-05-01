1.° de mayo en fotos: Vea los momentos históricos en la Asamblea Legislativa a lo largo de los años

Como es tradición, el 1.° de mayo Costa Rica gira sus ojos hacia la elección del directorio en la Asamblea Legislativa, el cual llevará las riendas de la administración del Congreso durante el próximo año.

Cada cuatro años la fecha es aún más llamativa, pues ingresa la nueva conformación de diputados, con nuevas alianzas y desencuentros políticos.

A continuación, un recorrido de momentos históricos de este evento captados por La Nación a lo largo de sus casi 80 años.

1950, primera sesión tras la guerra

La guerra civil de 1948 rompió con el orden constitucional de aquel momento, por lo que la tradición iniciada en 1890 fue interrumpida. El 1.° de mayo del 48 la guerra estaba recién terminada, en 1949 ejercía funciones la Asamblea Nacional Constituyente, por lo que fue hasta 1950 que se retomó el acto solemne.

Arriba, el presidente Otilio Ulate llega al Palacio Nacional para leer su mensaje ante la Asamblea Legislativa. Abajo, el presidente de la Asamblea, Marcial Rodríguez, ocupa el centro, acompañado de Ulate y el presidente de la Corte, Jorge Guardia. Foto publicada en 'La Nación' del 3 de mayo de 1950. (Archivo/Archivo)

1966, sesión en medio de alboroto

La sesión de 1966 se celebró en medio de un alboroto en la barra del público. El futuro presidente de la República, Rodrigo Carazo, fue nombrado presidente del Congreso. Era la primera vez en la historia que el partido de Gobierno, en esta ocasión Unificación Nacional, no tenía mayoría legislativa, pues el Partido Liberación Nacional (PLN) mantuvo la fracción más grande.

'Estos jóvenes que ocupan primera fila están en el recinto parlamentario, aunque a ratos olvidaran ese hecho', relató 'La Nación' el 2 de mayo de 1966. (Archivo/Archivo)

El directorio del periodo 1966-1967. De izquierda a derecha: Armando Arauz, Rodrigo Carazo, José Rafael Vega, José Luis Molina, Numa Ruiz y Enrique Azofeifa. Publicada el 2 de mayo de 1966. (Archivo/Archivo)

1974, un Congreso fragmentado

Un Congreso inusualmente fragmentado, con ocho fracciones, inició funciones el 1.° de mayo de 1974, con el liberacionista Alfonso Carro Zúñiga como su presidente.

Directorio del periodo 1974-1975. De derecha a izquierda: Daniel Jackson, Fernando Cuadra, José Miguel Corrales, Alfonso Carro, Orlando Sotela y Roberto Losilla. (Archivo/Archivo)

1985, acusaciones de traición

El candidato presidencial liberacionista, Óscar Arias, respaldó la papeleta liderada por la diputada liberacionista Matilde Marín, lo que la hubiera convertido en la primera mujer presidenta del Congreso, sin embargo, algunos diputados de su propio partido terminaron apoyando al verdiblanco Guillermo Vargas.

Los diputados “matildistas”, Carlos María Chajud, David Fallas y Hollman Esquivel calificaron a Bernal Jiménez de “traidor” por impulsar a Vargas, y declararon que le retiraban su amistad.

Guillermo Vargas (izquierda) es felicitado por Guillermo Salas, escogido como segundo prosecretario para el periodo 1985-1986. (Archivo/Archivo)

Matilde Marín recibió 18 votos y fue derrotada por la presidencia el 1.° de mayo de 1985. (Archivo/Archivo)

1986, primera mujer presidenta

Sin los roces políticos de un año antes, Rose Marie Karpinsky, del PLN, fue escogida como la primera mujer presidenta en la historia de la Asamblea Legislativa.

Rose Marie Karpinsky es acompañada por William Corrales, a su izquierda, escogido como primer secretario, y Víctor Julio Román, como el segundo, para el periodo 1986-1987. (Archivo/Archivo)

Rodrigo Arias fue diputado solo una semana, en mayo de 1986, para asumir como ministro de la Presidencia del gobierno de su hermano. A su lado, el diputado Johnny Ramírez. (Archivo/Archivo)

1990, PUSC en los dos poderes

Por primera vez, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) ingresa al Congreso con mayoría legislativa de 29 curules, así como con la presidencia del Ejecutivo de Rafael Ángel Calderón Fournier. El directorio legislativo del periodo 1990-1991 fue totalmente socialcristiano.

Directorio del periodo 1990-1991. De izquierda a derecha Omar Corella, segundo prosecretario; Víctor Emilio Rojas, segundo secretario; Flory Soto, vicepresidenta; Juan José Trejos, presidente; Ovidio Pacheco, primer secretario; y Gerardo Vargas, primer prosecretario. (Archivo/Archivo)

2002, PUSC y Libertario se reparten los puestos

El PUSC y el Movimiento Libertario negociaron para repatirse todos los puestos del directorio para el periodo 2002-2003. Ese día ingresó al Congreso, por primera vez, el Partido Acción Ciudadana (PAC).

Rolando Laclé (izquierda), elegido presidente del Congreso el 1.° de mayo del 2002, es felicitado por su contendiente, Rodrigo Alberto Carazo. (Archivo/Archivo)

Directorio del periodo 2002-2003. De izquierda a derecha, Lilliana Salas, Rolando Laclé, Carmen Gamboa, Ronaldo Alfaro, Federico Malavassi y José Francisco Salas. (Archivo/Archivo)

2011, se rompe tradición

La ausencia de diputados de oposición, en protesta por la elección del directorio, impidió que la presidenta Laura Chinchilla diera su discurso el 1.° de mayo, lo que no ocurría desde 1936.

Laura Chinchilla acudió un día antes al Congreso a ensayar, a puerta cerrada, el discurso que no pudo pronunciar el 1.° de mayo del 2011 por la falta de quórum.

2020, primer presidente afrocostarricense

La sesión del 1.° de mayo del 2020 se celebró en condiciones atípicas, en el Museo de los Niños, por las medidas de distanciamiento social por la pandemia de covid-19.

Luego de un acuerdo firmado entre el Partido Restauración Nacional (PRN), Liberación Nacional (PLN) y Acción Ciudadana (PAC), el diputado del PRN, Eduardo Cruickshank, se convirtió en el primer afrocostarricense en ocupar la presidencia de la Asamblea Legislativa.