1.° de mayo en fotos: Vea los momentos históricos en la Asamblea Legislativa a lo largo de los años

Como es tradición, el 1.° de mayo Costa Rica gira sus ojos hacia la elección del directorio en la Asamblea Legislativa, el cual llevará las riendas de la administración del Congreso durante el próximo año.
Cada cuatro años la fecha es aún más llamativa, pues ingresa la nueva conformación de diputados, con nuevas alianzas y desencuentros políticos.
A continuación, un recorrido de momentos históricos de este evento captados por La Nación a lo largo de sus casi 80 años.
1950, primera sesión tras la guerra
La guerra civil de 1948 rompió con el orden constitucional de aquel momento, por lo que la tradición iniciada en 1890 fue interrumpida. El 1.° de mayo del 48 la guerra estaba recién terminada, en 1949 ejercía funciones la Asamblea Nacional Constituyente, por lo que fue hasta 1950 que se retomó el acto solemne.
1966, sesión en medio de alboroto
La sesión de 1966 se celebró en medio de un alboroto en la barra del público. El futuro presidente de la República, Rodrigo Carazo, fue nombrado presidente del Congreso. Era la primera vez en la historia que el partido de Gobierno, en esta ocasión Unificación Nacional, no tenía mayoría legislativa, pues el Partido Liberación Nacional (PLN) mantuvo la fracción más grande.
1974, un Congreso fragmentado
Un Congreso inusualmente fragmentado, con ocho fracciones, inició funciones el 1.° de mayo de 1974, con el liberacionista Alfonso Carro Zúñiga como su presidente.
1985, acusaciones de traición
El candidato presidencial liberacionista, Óscar Arias, respaldó la papeleta liderada por la diputada liberacionista Matilde Marín, lo que la hubiera convertido en la primera mujer presidenta del Congreso, sin embargo, algunos diputados de su propio partido terminaron apoyando al verdiblanco Guillermo Vargas.
Los diputados “matildistas”, Carlos María Chajud, David Fallas y Hollman Esquivel calificaron a Bernal Jiménez de “traidor” por impulsar a Vargas, y declararon que le retiraban su amistad.
1986, primera mujer presidenta
Sin los roces políticos de un año antes, Rose Marie Karpinsky, del PLN, fue escogida como la primera mujer presidenta en la historia de la Asamblea Legislativa.
1990, PUSC en los dos poderes
Por primera vez, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) ingresa al Congreso con mayoría legislativa de 29 curules, así como con la presidencia del Ejecutivo de Rafael Ángel Calderón Fournier. El directorio legislativo del periodo 1990-1991 fue totalmente socialcristiano.
2002, PUSC y Libertario se reparten los puestos
El PUSC y el Movimiento Libertario negociaron para repatirse todos los puestos del directorio para el periodo 2002-2003. Ese día ingresó al Congreso, por primera vez, el Partido Acción Ciudadana (PAC).
2011, se rompe tradición
La ausencia de diputados de oposición, en protesta por la elección del directorio, impidió que la presidenta Laura Chinchilla diera su discurso el 1.° de mayo, lo que no ocurría desde 1936.
2020, primer presidente afrocostarricense
La sesión del 1.° de mayo del 2020 se celebró en condiciones atípicas, en el Museo de los Niños, por las medidas de distanciamiento social por la pandemia de covid-19.
Luego de un acuerdo firmado entre el Partido Restauración Nacional (PRN), Liberación Nacional (PLN) y Acción Ciudadana (PAC), el diputado del PRN, Eduardo Cruickshank, se convirtió en el primer afrocostarricense en ocupar la presidencia de la Asamblea Legislativa.