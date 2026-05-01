Política

1.° de mayo en fotos: Vea los momentos históricos en la Asamblea Legislativa a lo largo de los años

La tradicional sesión del 1.° de mayo ha dejado momentos memorables en el escenario legislativo

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Por Yeryis Salas

Como es tradición, el 1.° de mayo Costa Rica gira sus ojos hacia la elección del directorio en la Asamblea Legislativa, el cual llevará las riendas de la administración del Congreso durante el próximo año.








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1.° de mayoAsamblea Legislativa
Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

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