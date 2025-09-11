Opinión

‘La Nación’ publicará columna mensual de la escritora española Irene Vallejo

La célebre autora del ensayo ‘El infinito en un junco’ e incansable promotora de la lectura ahora llegará a los lectores de ‘La Nación’ en la sección de Opinión

Por Fernando Chaves Espinach
Entrevista con Irene Vallejo, invitada de la Feria Internacional del Libro 2025
La española estuvo en julio en Costa Rica como invitada de la Feria Internacional del Libro. (Mayela López/Mayela López)







Fernando Chaves Espinach

