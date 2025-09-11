Columnistas

La columna de Irene Vallejo: Terrenales

Nuestros tiempos narcisistas nos bombardean con nuevos cuentos de hadas, una invasión del pensamiento positivo que, en las redes y en la publicidad, lanza al aire la purpurina de sus eslóganes. Eres perfecta como eres. Porque tú lo vales. Empodérate

Por Irene Vallejo
humildad, pedestal vacío, vivir con humildad, sin máscaras ni en busca de reconocimiento, medallas ni coronas, sencillez
Sin humildad, el yo ocupa todo el espacio disponible. Para ponernos en el lugar de otros, la vanidad debe bajarse del pedestal. (Ilustración elaborada con IA) (Elaborada con IA/Ilustración)







