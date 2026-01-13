Foros

Votemos a favor de las pensiones dignas

La responsabilidad ciudadana implica rechazar discursos basados en el miedo, la desinformación o la falsa dicotomía entre la sostenibilidad financiera y la dignidad humana. Nuestro país puede y debe aspirar a ambas

EscucharEscuchar
Por Carlos Arias Alvarado
Pensión, pensiones, pensionados, jubilados, retiro
Incorporar el tema de las pensiones dignas como un eje central de la agenda política es una tarea colectiva. (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
pensionesCarlos Arias AlvaradoJupemaelecciones 2026

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.