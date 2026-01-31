Vote por la Caja

La CCSS es una de nuestras mayores conquistas históricas contra la desigualdad y el subdesarrollo.

Todos vamos a morir. Es un hecho ineludible. Cómo ocurrirá nuestro fin es un misterio que depende del destino, de la fe, del cuidado que hayamos dado a nuestra salud y de la herencia genética, a veces favorable, y otras, no tanto.

El contexto –y, con él, las acciones políticas– incide en nuestra calidad de vida, y esta define la forma en que envejecemos y morimos. No son iguales los estándares de los servicios en salud pública en países como Egipto o Sri Lanka que en Costa Rica. Para comprender por qué aquí es mucho mejor, hay que remontarse a la década de 1940, cuando un grupo de visionarios con amplia sensibilidad social decidió materializar un sueño: un sistema de salud pública.

Bajo el liderazgo del presidente Calderón Guardia y con el apoyo determinante de su esposa, doña Yvonne Clays –aporte que la historia oficial ha intentado borrar–, se obtuvo asesoría de Bélgica –la patria de ella– para sentar las bases de lo que hoy es una institución emblemática de nuestra democracia.

Todos somos iguales. Más que en una clase de religión, esto lo aprendí tras un internamiento. La misma infraestructura, los mismos medicamentos, la misma comida, las mismas pijamas; el mismo médico atiende tanto al millonario como a la persona en condición de pobreza que ocupa la cama contigua.

Hace poco, me sometí a una cirugía ocular y, en la sala de espera del quirófano, pude observar a personas de todos los estratos económicos recibiendo atención y dispositivos de primera línea por parte de la CCSS. Además, como parte del esfuerzo por reducir las listas de espera, se ampliaban las jornadas.

Un trato igualitario. Esta es la realidad en nuestros hospitales desde que se logró abolir los nefastos biombos y los cuartos de pensión. A quien lo dude, lo invito a visitar cualquier centro médico público para constatarlo.

Todos merecemos calidad. Es cierto: como en todo quehacer humano, la acción no está exenta del error. Existen malas praxis, trámites absurdos y servicios deficientes. Como usuario de la Clínica Dr. Clodomiro Picado, he denunciado el deplorable servicio de farmacia y el maltrato a asegurados, con un lamentable empecinamiento hacia los adultos mayores por parte de burócratas indiferentes a todo, menos al pago de sus salarios. En este caso, es la única mancha sobre la encomiable labor que desempeñan todos los demás funcionarios de esa clínica. Y eso dice mucho, en un sentido positivo.

Todos debemos defender nuestros valores. La CCSS es una de las instituciones más sólidas y significativas para el común denominador de la población porque, en gran parte, cada vez que recibimos atención y cuidado, nos recuerda ese principio hoy casi legendario del Estado protector, que por tanto tiempo ha definido a nuestra patria.

Recientemente, al hablar del liderazgo de su país ante el nuevo ordenamiento mundial, Mark Carney, primer ministro de Canadá, dijo que este se definirá “no solo por la fuerza de nuestros valores, sino también por el valor de nuestra fuerza”.

Nuestro más preciado tesoro, la democracia, nos confiere la fuerza para liderar el destino de la patria mediante el voto. Hagamos valer esta fortaleza que, como nación, hemos construido a lo largo de muchos años, honrando la tradición pacífica y solidaria de nuestros antepasados.

Ejercer el voto implica analizar las razones que motivan nuestra adhesión a determinado líder o partido político. Recordemos que lo que beneficia a la patria favorece a sus ciudadanos, y la CCSS es una de nuestras mayores conquistas históricas contra la desigualdad y el subdesarrollo.

Conviene pensar en quienes han lesionado su autonomía, debilitado sus cimientos y cuestionado su labor. Recordemos los nombramientos improcedentes, los desfalcos, el debilitamiento de sus presupuestos y del recurso humano, y a quienes, mediante engaños y circos, intentan minar su existencia.

Todos recurriremos a ella, tarde o temprano. La mayoría de los hospitales privados remiten los pacientes de mayor gravedad a los públicos cuando la vida pende de un hilo. Esto significa mucho. No olvidemos que el aporte económico que cada trabajador entrega a la CCSS contribuye a garantizar su propia atención. Al hacerlo, invertimos en nosotros mismos sin dejar de ser solidarios.

Votemos con la Caja en mente. Porque defenderla es defender la vida, la igualdad y la dignidad humana. Hagamos nuestras las palabras de Carney y demostremos, este 1.º de febrero, que, como ciudadanos, entendemos que el valor de nuestra fuerza se ejerce en las urnas, cuando elegimos proteger lo mejor de lo que somos como país.

algonzalezcr@yahoo.ie

Alfredo González es escritor, periodista y productor audiovisual.