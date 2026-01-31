Vote por la Caja

Foros

Antes de votar, conviene pensar en la CCSS: en quienes han lesionado su autonomía, debilitado sus cimientos, cuestionado su labor. Recordemos los nombramientos improcedentes, el debilitamiento de sus presupuestos, y a quienes, mediante engaños y circos, intentan minar su existencia

Por Alfredo González
La CCSS es una de nuestras mayores conquistas históricas contra la desigualdad y el subdesarrollo. (Rafael Pacheco Granados)







