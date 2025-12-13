Foros

Vivir la experiencia del cerro Chirripó sin tener que escalarlo

En el cerro de la Muerte, a solo 420 metros por debajo de la altura del Chirripó, se observan valles en forma de ‘U’ con fondos planos y lagunas; picos rocosos, extensiones de páramo enano y espinoso, e impresionantes relieves

Por Roberto Protti Quesada
24/02/2024 Parque Nacional Chirripó: Los primeros rayos del sol tiñen de dorado los simbólicos Crestones. Al fondo la luna llena empieza su despedida sobre los tonos pastel del celaje de amanecer. Todo un espectáculo a las 5:43 a.m. Foto: Rafael Pacheco Granados
Los primeros rayos del sol tiñen de dorado los icónicos Crestones del Parque Nacional Chirripó. (Rafael Pacheco Granados)







