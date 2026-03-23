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Vivir en ‘off mode’: Cuando la mejor señal es la falta de batería

Reconectar con uno mismo en medio del ruido informático no es solo una decisión para controlar el estrés, sino un imperativo para reconducir nuestras relaciones y nuestra capacidad reflexiva

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Por Helena María Fonseca Ospina
El ansia de hiperconexión domina el frenético mundo contemporáneo. (NICOLAS ASFOURI)







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Helena María Fonseca Ospina

Helena María Fonseca Ospina

Administradora de Empresas por la Universidad Internacional de las Américas y máster en Matrimonio y Familia por la Universidad de Navarra, España. Desde 1996, escribe en Opinión de ‘La Nación’ sobre temas de educación, familia, política y cultura.

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