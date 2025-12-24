Foros

Un visitante antiguo y misterioso: 3iAtlas

Por la velocidad del cometa 3iAtlas, sabemos que viene desde otro sistema planetario, pues se desplaza más rápido que la ‘velocidad de escape’ de nuestro sistema solar

Por Pedro León Azofeifa
Imagen del cometa 3I/ATLAS tomada el 11 de noviembre, donde se puede ver la cola extendida a lo largo de su trayecto
Imagen del cometa 3iAtlas, tomada el pasado 11 de noviembre. En la imagen, se puede ver la cola extendida a lo largo de su trayecto. (Virtual Telescope Project/Virtual Telescope Project)







