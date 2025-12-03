El cometa interestelar 3I/ATLAS se acerca: qué ocurrirá el 19 de diciembre y por qué es un día importante para la ciencia

El cometa 3I/ATLAS se acerca a la Tierra. Pasará el 19 de diciembre sin representar peligro, pero no será visible sin telescopio.

El cometa interestelar 3I/ATLAS captó la atención de la comunidad científica desde su descubrimiento en julio de 2025. Su paso cercano a la Tierra, programado para el 19 de diciembre, representa una oportunidad clave para la observación astronómica, aunque no implica ningún riesgo para el planeta.

Este objeto, clasificado como el tercer visitante interestelar conocido, fue detectado viajando a 220.470 km/h. Su trayectoria y velocidad permitieron determinar que proviene de otro sistema estelar, posiblemente desde la constelación de Sagitario, en el centro de la Vía Láctea.

Aunque surgieron teorías sobre un posible origen artificial, la NASA descartó esa posibilidad. La agencia aclaró que no se han encontrado evidencias de tecnología alienígena y que se trata de un cometa natural, con una órbita hiperbólica, lo que significa que no volverá al sistema solar.

Uno de los científicos que generó controversia fue el astrofísico Avi Loeb, quien sugirió que podría tratarse de una nave alienígena, aunque reconoció que lo más probable es que sea un objeto natural.

¿Cuán cerca estará 3I/ATLAS?

El 19 de diciembre, el cometa pasará a unos 273 millones de kilómetros de la Tierra, una distancia equivalente al doble de la que separa nuestro planeta del Sol.

El pasado 30 de octubre, alcanzó su punto más cercano al Sol, a unos 209 millones de kilómetros, situándose dentro de la órbita de Marte.

¿Qué se sabe de su tamaño y estructura?

El tamaño exacto del cometa aún no se ha determinado con precisión. Estimaciones indican que podría medir desde cientos de metros hasta varios kilómetros de diámetro.

Imágenes captadas por el telescopio espacial Hubble sugieren que el núcleo sólido y helado del cometa tendría entre 427 metros y 5,6 kilómetros de ancho.

¿Será visible desde la Tierra?

El 3I/ATLAS no será visible a simple vista, debido a su baja luminosidad, estimada en una magnitud aparente de 10. Para observarlo será necesario utilizar telescopios pequeños o binoculares astronómicos.

El mejor momento para buscarlo será antes del amanecer, mirando hacia el horizonte sureste, aunque esto dependerá de la ubicación geográfica del observador.

Herramientas para seguir su trayectoria

La herramienta “Eyes on the Solar System” de la NASA permite rastrear en tiempo real la trayectoria de 3I/ATLAS. Además, el 19 de noviembre, la agencia publicó nuevas imágenes captadas por telescopios espaciales y otras misiones, que han permitido conocer más detalles sobre su composición y estructura.

Todo el material gráfico y explicativo está disponible en el sitio web oficial de la NASA, donde se recopila información desde el momento en que se anunció su hallazgo.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.