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Un servicio social imprescindible para jóvenes desmotivados

La idea central es dar a los jóvenes una buena salida que encauce su exceso de energía en favor de tantos miembros de su propia comunidad que hoy están desamparados y desalentados por la indiferencia de sus autoridades

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Por Hugo Mora Poltronieri
En la Milpa de Guararí de Heredia funciona el proyecto social y educativo Tierra Fértil, dirigido a promover el desarrollo personal, familiar y comunitario de sus moradores. Muchos voluntarios participan compartiendo sus conocimientos y talento. (JOHN DURAN)







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Hogo Mora Poltronieriejército del narcojóvenesservicio social para jóvenes

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