Un premio indigno, un boicot necesario: La FIFA, Trump y la degradación pública de la paz

El fútbol podrá ser pasión, pero no debe ser excusa para aplaudir el servilismo ni para normalizar la farsa

Por Jaime E. García González
Donald Trump se coloca la medalla que le entregó Gianni Infantino como primer ganador del Premio FIFA de la Paz, durante el sorteo del Mundial 2026 en el Kennedy Center de Washington.
El pasado 5 de diciembre, Donald Trump se colocó la medalla que le entregó Gianni Infantino como primer ganador del Premio FIFA de la Paz, durante el sorteo del Mundial 2026 en el Kennedy Center de Washington. Foto: (SAUL LOEB/AFP)







