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Del plantón al puente: un jueves para volver a creer

Miles de almas nos convertimos en voceros de un clamor que exige un punto de giro en la narrativa del poder: restablezcan los puentes del diálogo que tanto han dinamitado

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Por Roberto García Herrera
Costado sur del parque España, en San José. Puente de la Fábrica Nacional de Licores (Fanal), primer paso elevado que se construyó en la ciudad capital, entre finales del siglo XIX y principios del XX.
En la noche, después del plantón, pasé por el llamado puente de la fábrica de licores, primer paso elevado que se construyó en la ciudad capital. Una vez más, reflexioné en el pedido hecho por la multitud: que quienes detentan el poder restablezcan las vías de la concertación que tanto han dinamitado. (Roberto García H./Fotografía)







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Roberto García Herrera

Roberto García Herrera

De 1979 a 2016, trabajó en el Centro Costarricense de Producción Cinematográfica del Ministerio de Cultura y Juventud. Por 12 años, se desempeñó como conductor del programa televisivo 'Lunes de Cinemateca', coproducción del Centro de Cine y el canal UCR.

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