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Tres antídotos contra la incertidumbre social

El Eclesiastés nos enseña a reconocer el tiempo de cada cosa; el zen, a habitar el presente, y el taoísmo, a no forzar el curso de los acontecimientos

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Por Max Freund
Agua de río fluyendo. Río con numerosas rocas, piedras
Una de las imágenes más conocidas del taoísmo es la del río: el agua no se opone al terreno ni intenta imponerle una dirección; rodea los obstáculos y sigue su curso. (Shutterstock/Foto)







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