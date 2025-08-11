Foros

¿Subir impuestos para acabar con el mercado negro? ¿Tiene sentido?

A los consumidores no les importa si el producto está en regla o no. Si unos cigarrillos cuestan menos de la mitad que los legales, muchos no lo van a pensar dos veces y comprarán el más barato

EscucharEscuchar
Por Ricardo Carvajal Huertas
Detalle de uno de los vehículos detenidos con contrabando de cigarrillos durante un control de carretera la semana pasada. Fotografía:
En días pasados, la Fuerza Pública detuvo varios vehículos que transportaban grandes cantidades de cigarrillos de contrabando. Cortesía: Fuerza Pública (Fuerza Pública/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
cigarrillos de contrabandoimpuesto a los cigarrilloscigarrillos ilegalescrimen organizadolavado de dinero

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.