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‘Ser reo no es sinónimo de ser delincuente permanente’: el mensaje de un privado de libertad

El delito no nace en la cárcel; se construye en contextos sociales marcados por la desigualdad, la exclusión educativa, la violencia y la falta de oportunidades

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Por Luis Meléndez Piña
Si el gobierno continúa concentrando la lucha contra la delincuencia únicamente en la cárcel, seguirá reaccionando tarde, sostiene el autor de este artículo. Aquí, foto de archivo de uno de los ámbitos del centro penitenciario La Reforma. (Carlos González Carballo)







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