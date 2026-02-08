Nada me devolverá los 33 años que llevo en prisión

Una libertad irrestricta me condujo al fracaso, y solo las consecuencias de mis actos quedaron por décadas.

Les escribo desde un lugar donde el tiempo enseña con dureza, pero también con claridad. Y aunque este espacio limita el cuerpo, también abre la conciencia. Desde aquí se aprende a ver la vida con otros ojos.

Cuando se es joven, la libertad parece infinita; se piensa que siempre habrá tiempo para corregir, para volver atrás o para empezar de nuevo.

Yo pensé que el dinero rápido y el estatus valían el riesgo. Creí que podía ganar sin perder. Creí que tenía el control en mis manos.

Pero me equivoqué.

Me di cuenta de que el delito no paga, y en prisión entendí que delinquir no te hace más fuerte ni más respetado; aquí uno se convierte en un número y está obligado a vivir junto a sus errores todos los días.

La soledad, la culpa y la frustración han pesado más que cualquier beneficio económico que alguna vez imaginé.

Lo que parecía una ganancia se disolvió con el tiempo.

El dinero se fue, las falsas amistades desaparecieron y el supuesto poder se transformó en silencio. La cárcel no solo me quitó a mi familia. Perdí mi estabilidad económica. Aquí uno entiende cuánto valen los abrazos, las palabras sencillas, un confite, una comida compartida, momentos que nunca voy a recuperar.

Mientras yo estaba encerrado, mi amado hijo creció sin mí. Mis padres envejecieron. Mi madre falleció con el dolor de dejarme en prisión, y el mundo siguió avanzando como si yo ya no existiera. Ya nadie se acuerda de mí.

Cuando creí que todo había acabado, comprendí que había aprendido una valiosa lección. Y fue entonces cuando decidí cambiar.

Logré crear una marca de juguetes de arrastre en madera y muebles para niños. Estoy cursando estudios universitarios en Administración de Empresas. Acabo de terminar mi primer libro y estoy escribiendo un segundo libro.

No lo digo por presumir, sino para demostrar que el esfuerzo verdadero siempre es más difícil que el camino fácil, pero ese esfuerzo verdadero es el único que vale la pena.

Comprendí que la ausencia de la familia duele, pero también me hace recordar lo importante que es el amor verdadero. Aprendí que todavía es posible reconstruir vínculos, pedir perdón y sembrar respeto aun desde la distancia.

Si usted está libre, le digo con esperanza: aproveche esa libertad para construir, no para destruir; elija el camino correcto, aunque sea más lento para alcanzar sus objetivos. El esfuerzo honesto fortalece. La paciencia madura y la constancia abre puertas que el atajo jamás podrá sostener.

Ya nada me devolverá los 33 años que llevo en prisión, ni curará el dolor causado a las personas a las que les hice daño.

Por eso les hablo hoy: para que ustedes no repitan mi historia.

El delito no es un atajo, es una trampa. Puede costarles su libertad, su futuro, su vida y la tranquilidad de sus familias.

Escuchen a quienes ya tropezamos. Y háganlo no por miedo, sino por sabiduría. Que mi experiencia sea una luz preventiva, no una condena.

Ustedes, que se encuentran en libertad, aún están a tiempo de elegir distinto; la verdadera valentía no está en lo ilegal ni en lo rápido, sino en construir una vida digna sin destruir la propia ni la de quienes los aman.

La vida ofrece segundas oportunidades a quienes deciden hacer las cosas bien.

La verdadera riqueza es vivir en paz, con la conciencia tranquila y la familia cerca.

Yo perdí 33 años de mi vida para entenderlo. Ojalá ustedes no tengan que perder su libertad o su vida para que aprendan esa lección.

Decidan con sabiduría hoy, para que mañana puedan agradecer haber elegido bien.

Luis A. Meléndez Piña se encuentra recluido en la Unidad de Atención Integral (UAI) Reinaldo Villalobos Zúñiga, en el complejo penitenciario La Reforma.