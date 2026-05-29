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Señores del ICE, no cometan ese horror

Construir una planta térmica sería echar atrás en algo por lo que Costa Rica ha sido vista con ojos de envidia en el mundo

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Por Hernán Fonseca Tamayo
Planta Térmica Garabito del ICE en Barranca, Puntarenas. Este año, el Instituto ha recurrido a esa instalación propia y de proveedores privados para apoyar el consumo eléctrico. Fotografía: Marvin Caravaca.
Según datos de diciembre pasado, el parque térmico del ICE lo forman las plantas Garabito, Moín II, Moín III, Orotina, Guápiles y dos plantas alquiladas (una en Moín y otra en Garabito). En la foto, la planta térmica Garabito, en Barranca, Puntarenas. (Marvin Caravaca)







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