Señores del ICE, no cometan ese horror

Según datos de diciembre pasado, el parque térmico del ICE lo forman las plantas Garabito, Moín II, Moín III, Orotina, Guápiles y dos plantas alquiladas (una en Moín y otra en Garabito). En la foto, la planta térmica Garabito, en Barranca, Puntarenas.

El hecho de que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) “apure” la compra de una planta térmica no suena nada bien. La producción de electricidad con combustibles fósiles está totalmente desactualizada y va en contra de toda lógica en estos tiempos, menos aún en un país donde tenemos sol y viento todo el año.

Hoy, la mayoría de los países más bien están buscando cómo producir electricidad con energías limpias siguiendo el ejemplo de Costa Rica. Poner una planta térmica sería echar atrás en algo por lo que nuestro país ha sido visto con ojos de envidia en el mundo: la producción del 95% de la electricidad con fuentes limpias.

Para producir 200 MWH con eólicas, se necesitan 20 turbinas de 10 MWH cada una, con un costo unitario aproximado de $15 millones; eso equivale a $300 millones.

Entretanto, para producir 200 MW con paneles solares de 700 Watts cada uno, se necesitarían 290.000 paneles a un costo aproximado ya instalado de $1.000 cada uno, lo cual significa $290 millones.

Digamos que el costo de instalación de los equipos para producir 200 MW (que es lo que el ICE pretende), tanto con eólicas como con paneles solares y con plantas térmicas, es bastante parecido, pero la ganancia real viene después de la instalación.

Los paneles solares y los generadores eólicos no solo son limpios (su funcionamiento no produce ningún daño ambiental), sino que su mantenimiento es bajísimo comparado con los grandes motores de combustión que se utilizan para la generación, a los cuales hay que ponerles combustible y hacerles cambios de aceite, aparte de que sufren desgaste de partes como cojinetes, pistones, anillos, etcétera, y generan una alta contaminación ambiental.

El costo de producir 1 kwh con eólicas o paneles solares es de aproximadamente $0,040, mientras que con motores de combustión es de $0,10; es decir, más del doble, y lo tendremos que pagar los usuarios.

Señores directivos del ICE, si están pensando en generar electricidad a base de plantas térmicas, están totalmente equivocados. Ojalá que no cometan ese horror.

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Hernán Fonseca Tamayo es vecino de San Ramón de Tres Ríos.