El País

ICE apura compra de planta térmica de $340 millones para garantizar electricidad en Costa Rica por conflicto en Oriente Medio

Instituto pretende otorgar contrato de Moín IV en cuestión de meses, mediante un procedimiento directo y expedito. Solo dos posibles oferentes se disputan la millonaria obra

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Por Natasha Cambronero
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)
Mediante una contratación directa y expedita, el ICE pretende contratar la construcción de la planta térmica Moín IV en Limón. En la imagen, la fachada del edificio central del instituto en Sabana Norte. (Rafael Pacheco Granados)







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Natasha Cambronero

Natasha Cambronero

Editora de Investigación y Análisis de Datos. Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Licenciada en Comunicación de Mercadeo y periodista graduada por la Universidad Latina. Redactora del año de La Nación en 2016, 2022 y 2023. Premio Nacional de Periodismo 2022.

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