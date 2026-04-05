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Semáforos en rojo y la desigualdad que preferimos ignorar

En las calles, somos un conglomerado de solitarios; en los vehículos, en los autobuses, en las burbujas particulares que nos resguardan

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Por Roberto García Herrera
La desigualdad social del país se retrata en calles, plazas, hogares, rincones y laberintos. (JOHN DURAN)







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Roberto García Herrera

Roberto García Herrera

De 1979 a 2016, trabajó en el Centro Costarricense de Producción Cinematográfica del Ministerio de Cultura y Juventud. Por 12 años, se desempeñó como conductor del programa televisivo 'Lunes de Cinemateca', coproducción del Centro de Cine y el canal UCR.

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