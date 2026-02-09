Foros

Se viene un año decisivo para frenar por fin la conducción bajo alcohol y drogas

Si la ley se publica en febrero de 2026, su entrada en vigencia se producirá en febrero de 2027. Ese año intermedio no es un compás de espera: es el periodo más crítico de todo el proceso para convertir una reforma ambiciosa en resultados reales sobre la carretera

Por Alberto Barquero Espinoza
Manejar y beber, conducir bajo los efectos del alcohol, ebriedad al volante, licor y conducción temeraria
La reciente reforma a la ley de tránsito y al Código Penal envía un mensaje claro sobre la intolerancia frente a la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas. (Shutterstock/Foto)







