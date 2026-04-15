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San Ramón sin agua en las casas... pero con piscina llena

El llenado inicial de la piscina se realizó mediante camiones cisterna adquiridos con recursos públicos, es decir, con dinero de todos los contribuyentes. Y aquí es donde surge el malestar

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Por Rodolfo Manuel Cruz Morales
El problema de la escasez de agua en San Ramón no es nuevo. Muchas familias lidian a diario con la ausencia del vital líquido y dependen de agua recogida. (Jose_Cordero)







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San Ramónescasez de aguapiscina en San Ramón

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