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Rubén Darío y la malaquita: cuando la piedra no es materia geológica, sino poética

Hay piedras que no necesitan explicación técnica para ser valiosas. Ciertos minerales –como ciertos versos– importan no por lo que se puede extraer de ellos, sino por lo que nos enseñan

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Por Emma Tristán
Magaly, Emma Tristán y el geólogo Guillermo Alvarado observan los fragmentos de roca en la boca de la “mina”.
Magaly, Emma Tristán y el geólogo Guillermo Alvarado observan los fragmentos de roca en la boca de la “mina”. (Jurgen Ureña/Foto)







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Emma Tristán

Emma Tristán

Emma Tristán es geóloga y consultora ambiental.

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