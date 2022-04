Roberto Protti está equivocado

No es de recibo que no se coordine, como tampoco lo es que establecemos vedas, aspecto reservado a la ley. La Dirección de Agua, con base en la ciencia y la técnica, y a partir de datos, análisis y estudios robustos, define la disponibilidad del agua.

Es mezquino asegurar que a la Dirección de Agua solo le corresponde atender trámites o permisos; la administración nacional dada por la Ley de Aguas nos obliga y hacemos investigación, monitoreo de calidad y cantidad de aguas superficiales y subterráneas, así como control del aprovechamiento y establecemos el caudal ambiental y mucho más.

La gobernanza en la gestión del agua no es fácil, es frágil, existe gran dispersión legal, múltiples normas que directa o indirectamente involucran el agua; no hay una ley marco.

La Ley de Aguas va a cumplir 80 años, fue promulgada en la administración Calderón Guardia, en un país cuya exportación se limitaba al café, al incipiente turismo y 600.000 habitantes, de tal forma que no está acorde con los retos y las oportunidades que Costa Rica tiene y merece atender.

Esto obliga a una estrecha coordinación interinstitucional, que hacemos, contrario a lo que asegura Roberto Protti en el artículo “Dejen que el agua fluya” (25/3/2022). Coordinamos en diferentes frentes y con órganos colegiados liderados por la Dirección de Agua en aspectos como calidad de los cuerpos de agua, vertidos de aguas residuales, estadísticas e indicadores de aguas, en aguas subterráneas.

Somos parte de otros órganos que coordinan otros entes. Claro que coordinamos, es imposible dejar de hacerlo, pues nuestro objetivo es que haya un manejo sostenible y acceso al agua para todos. Claro que coordinamos alcanzando acuerdos y consensos y respetando criterios y la legalidad de cada instancia, en democracia.

A todos nos corresponde velar por el agua, no solo al gobierno. No es cierto que la Dirección de Agua nunca haya promovido “con ahínco” cambios en la Ley de Aguas, todo lo contrario, hemos estado promoviendo, proponiendo reformas en forma continua desde el 2001 (expedientes legislativos 14585,17742 y 20212), pero la promulgación final corresponde a los diputados, quienes, lamentablemente, no han tenido voluntad para aprobarlas.

Para alcanzar la óptima gobernanza del agua es indispensable permitir y facilitar el acceso universal a la información a todos los actores. Por ello, en el 2006 la Dirección de Agua creó el Registro Nacional de Concesiones, hoy transformado en el Sistema Nacional de Información para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, una plataforma oficial en la materia de consulta libre, de forma geoespacial o lineal.

Reitero que a todos nos corresponde velar por el agua, no solo al gobierno. Así que claro que coordinamos para fortalecer la gobernanza, para que el agua fluya. Es imperativo seguir haciéndolo para que exista un manejo sostenible y el agua esté disponible para todos.

jzeledon@da.go.cr

El autor es director de Agua del Minae.