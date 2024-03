Relleno de La Carpio y el hábito de llegar tarde

No me estoy refiriendo a quienes incumplen con un horario o acostumbran llegar a destiempo a las reuniones, lo cual, además de una descortesía, es reprochable, sino al comportamiento de reaccionar o salir corriendo a resolver un problema cuando se está al límite de una situación, habiendo tenido la oportunidad de manejarlo con más calma, sin la presión del tiempo, para evitar que se agrave, cause tensión y eleve los costos.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌