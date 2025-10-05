Foros

Reforma necesaria, no amenaza: mi postura sobre la incorporación ambiental en los planes reguladores

La nueva norma nace de un proceso riguroso y participativo. Fue elaborada por un equipo interdisciplinario del Mivah y la Setena, y su contenido se definió tras una amplia consulta en tres etapas

EscucharEscuchar
Por Silvia Valentinuzzi Núñez
El plan regulador es, ante todo, un instrumento urbanístico. Su fin es ordenar el uso del suelo, promover desarrollo sostenible y dar certeza normativa. En la imagen, vista aérea de Desamparados. (Foto con fines ilustrativos). (Rafael PACHECO GRANADOS)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Silvia Valentinuzzi NúñezAllan AstorgaRIVAIOTmunicipalidadesplanificación territorialplanificación urbanísticaMivahSetenaplanes reguladores

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.