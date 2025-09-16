Foros

Grave peligro de que los planes reguladores se estanquen

Con la entrada en vigor del decreto 44710-Minae, las instituciones y municipalidades deberán aplicar una directriz que producirá estudios incompletos, fácilmente impugnables y con planes reguladores débiles, peligrosos y más lentos de aprobar. Las consecuencias no solo serán económicas, sino también en vidas humanas y pérdida de recursos naturales

Por Allan Astorga Gättgens
La metodología del Índice de Fragilidad Ambiental (IFA) fue creada en 1998 por el geólogo Allan Astorga (en la foto) y fue probada en diversos lugares del país. (Jeffrey Zamora)







