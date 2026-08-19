¿Puede la arquitectura hacer más competitivas las ciudades?

Casacor es la muestra de arquitectura, diseño de interiores y paisajismo más grande de las Américas.

En un momento en que las ciudades compiten por atraer inversión, talento e innovación, vale la pena preguntarse qué papel juega la arquitectura en esa conversación. La respuesta va mucho más allá de construir edificios.

La arquitectura tiene la capacidad de conectar personas, generar oportunidades y transformar la manera en que imaginamos el futuro de nuestras ciudades. Pero, para que eso ocurra, necesita algo fundamental: espacios de encuentro.

Las industrias creativas no prosperan en aislamiento. Crecen cuando el talento encuentra plataformas para mostrar su trabajo, cuando las marcas identifican oportunidades para innovar, los desarrolladores descubren nuevas formas de crear valor y el público comprende que el diseño no es un lujo, sino un elemento que mejora la calidad de vida.

La llegada de Casacor a Costa Rica significa que el país se suma a una plataforma que, desde su nacimiento en Brasil en 1987, ha evolucionado hasta convertirse en la mayor muestra de arquitectura, diseño de interiores y paisajismo de las Américas. Se trata de una muestra que reúne creatividad, industria y cultura en un mismo escenario.

La esencia de la muestra nunca ha sido solo exhibir ambientes. Su aporte consiste en crear un ecosistema donde arquitectos, diseñadores, paisajistas, artistas, artesanos, fabricantes, desarrolladores y marcas dialogan alrededor de una misma idea: el diseño como herramienta para transformar la forma en que habitamos los espacios. Esa convergencia ha permitido que, durante casi cuatro décadas, la plataforma se convierta también en un laboratorio de tendencias, innovación y descubrimiento de nuevos talentos.

Costa Rica recibe esta iniciativa en un contexto favorable. El sector de la construcción continúa siendo uno de los motores de la economía nacional y mantiene perspectivas positivas de crecimiento, impulsado principalmente por la inversión privada y el desarrollo de proyectos residenciales, comerciales e industriales.

Sin embargo, el crecimiento económico por sí solo no garantiza una mayor competitividad. Los mercados evolucionan cuando incorporan nuevas ideas, promueven el intercambio de conocimiento y crean espacios para que la innovación se convierta en una práctica cotidiana.

América Latina ofrece un ejemplo inspirador. Una nueva generación de arquitectos ha logrado posicionarse internacionalmente a partir de una premisa sencilla: construir desde la identidad local. El uso de materiales propios, el respeto por el paisaje, las soluciones para los retos climáticos y una visión integral han demostrado que es posible dialogar con el mundo sin renunciar a lo propio.

Costa Rica posee esa fortaleza. Su arquitectura tropical, la integración entre naturaleza y espacios habitables y una creciente sensibilidad hacia la sostenibilidad forman parte de una identidad reconocible.

El siguiente paso consiste en proyectarla con mayor alcance y conectarla con los circuitos regionales donde se definen tendencias, colaboraciones y nuevas oportunidades.

Las muestras y los espacios de intercambio son escenarios donde nacen conversaciones entre profesionales, inversionistas, desarrolladores, proveedores, estudiantes y consumidores. Son lugares donde una idea puede convertirse en un proyecto, un diseñador emergente puede encontrar su primera gran oportunidad y una empresa puede descubrir nuevas formas de innovar.

Ese es el tipo de impacto que realmente transforma una industria. El mayor legado de una plataforma de esta naturaleza se mide por las conexiones que genera y por su capacidad para fortalecer un ecosistema creativo que ya existe.

Las ciudades del futuro, antes de construirse con concreto, acero y vidrio, deben construirse con ideas. Y cuando esas ideas encuentran un lugar para converger, tienen muchas más posibilidades de transformar la forma en que vivimos.

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Mariana Elías es socia fundadora y presidenta de Casacor.