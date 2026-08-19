Foros

¿Puede la arquitectura hacer más competitivas las ciudades?

Las ciudades del futuro, antes de construirse con concreto, acero y vidrio, deben construirse con ideas

EscucharEscuchar
Por Mariana Elías
Casacor Costa Rica
Casacor es la muestra de arquitectura, diseño de interiores y paisajismo más grande de las Américas. (Casacor)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mariana ElíasCasacorarquitecturaarquitectura tropicalarquitectura y competitividad urbanaCasacor en Costa Ricaidentidad arquitectónica costarricenseespacios de encuentro

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.