Pude haber sido yo la que quedara sin piernas o muriera estrellada

Muchos de los motociclistas que mueren en vías en realidad fueron ‘asesinados’ porque alguien no arregló el problema en los frenos del camión, o circulaba a alta velocidad, o no tuvo reparos en irrespetar las reglas básicas de tránsito

Por Ana Carolina Mora Rodríguez
En su mayoría, son hombres los que mueren en los accidentes de motos, o bien mujeres que viajan como acompañantes. Las mujeres que manejan motocicleta suelen arriesgarse menos. (Foto ilustrativa) (Shutterstock/Shutterstock)







