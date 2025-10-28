Foros

Proteger el alta mar: un nuevo deber de Costa Rica

El Acuerdo BBNJ o Tratado de Alta Mar, fue adoptado en 2023 para proteger la biodiversidad marina en aguas fuera de la jurisdicción nacional. Logrado el requisito de su ratificación por parte de 60 Estados, entrará en vigor en enero próximo

Por Jorge Cabrera Medaglia
Algas en el suelo oceánico, fondo del océano Atlántico, en Galicia, España
El objetivo del instrumento que entrará en vigencia es asegurar la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional. (Shutterstock/Foto)







