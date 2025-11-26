Foros

Prometió un tsunami y las emisoras locales lo sufrirán

Medios que informan a la Costa Rica rural y a poblaciones vulnerables están a punto de desaparecer del dial

Por Luis Paulino López Fernández
Subasta pública de Sutel para asignar frecuencias de radio y televisión, señal de radio y TV
Numerosos medios de comunicación hoy amenazados tejen comunidad en zonas rurales y conectan a la gente allá donde los servicios de pago no llegan. (Shutterstock/Ilustración)







