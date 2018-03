¿Por qué nos cuesta tanto ver el lado positivo de estas dinámicas políticas? ¿Acaso no se trata de eso la democracia? Quien quiera un sistema que únicamente impone las preferencias propias, sin considerar las de los demás sectores, no entiende la vocación democrática. Para lo primero, son los regímenes autocráticos y dictatoriales. En estos sistemas, la oposición se reduce, oprime, elimina o se alinea por miedo, de modo que el grupo hegemónico no tiene rival interno visible.