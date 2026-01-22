Foros

¿Por qué le propongo al TSE reintroducir la práctica del dedo entintado para bajar el abstencionismo?

Antes, los padres, los novios o los amigos de quien no había votado ejercían una presión positiva para que el no votante acudiera a las urnas. ¿Cuántos votos se podrían rescatar hoy de esa forma?

Por Luis Montero Esquivel
Dedos entintados, marcar un dedo con tinta indeleble como señal de haber votado
El dedo marcado generaba conversación en las familias, barrios y centros de trabajo. Sin querer, se ejercía una presión social positiva sobre quien no había votado. Era una forma fácil y barata de recordarnos que votar importaba. (Fotocomposición: Shutterstock/Fotocomposición: Shutterstock)







elecciones 2026TSEdedo entintadoabstencionismo

